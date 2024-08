Koopmeiners, stallo rovente: da quanto parte la Juve. La Dea si prepara

Kin Hubbard, umorista e disegnatore statunitense, vissuto a cavallo tra 1800 e 1900, disse: “Quando qualcuno ti dice che non è per i soldi ma per il principio, è per i soldi”. E se a distanza di oltre un secolo dovessimo dare ancora una volta ragione a lui, quando tra qualche giorno ci troveremo a raccontare il finale della telenovela Koopmeiners -Atalanta-Juventus ? Ma va fatta subito una premessa chiara come il sole, a prescindere dal colore della maglia che l’olandese indosserà nella stagione ormai alle porte. Qui non ci sono i bravi da una parte e i cattivi dall’altra, perché il mondo del pallone, a questi livelli, è soprattutto un affare. E quindi la retorica è meglio lasciarla in panchina. Certo è che alcune situazioni di contorno all’operazione che potrebbe portare Mister Koop a Torino fanno riflettere e in diversa misura hanno contribuito a questa fase di stallo che, come spiega la stessa legge della fisica, non può durare a lungo, altrimenti la situazione diventa pericolosa...

Operazione Koop: il riassunto

Tra le peculiarità dell’operazione Koopmeiners ne elenchiamo alcune: 1) la Juventus che ha fatto trapelare, da lungo tempo, il proprio gradimento-interesse per l’incursore; 2) l’olandese che si è sentito tutelato dall’impegno orobico della scorsa estate per cui avrebbe potuto cambiare maglia un anno dopo a fronte di una proposta congrua; 3) l’Atalanta che in assenza di una offerta diretta fa prima sapere che la cessione della mezzala non è in programma e poi non apre il tavolo delle trattative su richiesta bianconera nonostante sia evidente che il ragazzo voglia cambiare, come peraltro ha fatto sapere l’agente del calciatore presente a Bergamo in queste giornate; 4) Gasperini che decide senza avvisare la Dea di rilasciare una intervista a L’Eco di Bergamo in cui spiega come Koopmeiners sia diventato un problema in quanto il ragazzo ha deciso di non allenarsi più!; 5) il centrocampista per giustificare la sua assenza dalle sedute presenta un certificato medico (pare di una settimana per stress). Un piccolo riassunto in grado di tracciare il perimetro di questo triangolo che vede come vertici l’Atalanta, la Juventus e Koopmeiners.