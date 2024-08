"Chiesa vuole 9 milioni, richieste non razionali": clamoroso dalla Turchia

TORINO - Il futuro di Federico Chiesa è uno dei temi caldi in casa Juventus e dalla Turchia sono emersi rumors di un interessamento da parte del Besiktas . Il portale TRT Spor ha riportato le parole del vice-presiddente del club bianconero Baskan? Huseyin che rivela: "È vero che siamo interessati a lui da circa 10 giorni. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei sottolineare che il giocatore ha uno stipendio di 9 milioni di euro e il club prevede 15 milioni di euro di obbligazioni. Sette club sono ora in corso. Abbiamo fatto la nostra offerta, ma le aspettative non sono molto razionali, e non è possibile soddisfarle".

Chiesa, la situazione

L'ex Fiorentina non ientra nei piani di Thiago Motta, lo stesso allenatore lo ha confermato sia con le parole che con i fatti non convocando Chiesa per l'amichevole contro l'Atletico Madrid. Il giocatore via social ha espresso la sua volontà di continuare a vestire bianconero, volontà che però non è bastata nei mesi scorsi a fargli trovare un’intesa con la società sul ritocco all’ingaggio che avrebbe voluto per rinnovare. Anche perché a un certo punto il fattore economico è stato messo in secondo piano dalla presa di posizione di Thiago Motta, che ha spiegato a Giuntoli di non ritenere Chiesa ideale per il proprio gioco: a quel punto anche il vecchio ingaggio da 5 milioni più bonus (comunque tra i più alti della rosa) è diventato eccessivo e, unitamente alla scadenza del contratto in arrivo, ha spinto il giocatore sul mercato.