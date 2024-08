Il certificato medico di Koopmeiners e i tavoli di Giuntoli: rivoluzione Juve

Il casting di Giuntoli

Ecco perché ne servono altri due: per il viola Nico Gonzalez, non convocato dalla Fiorentina per l’ultima amichevole, ci sono notevoli passi avanti, ma l’argentino non basta. Così restano in piedi le altre piste che portano al brasiliano Wenderson Galeno e al portoghese Francisco Conceicao, entrambi ali del Porto, senza dimenticare Jadon Sancho, che può lasciare il Manchester United, o Raheem Sterling, di cui la Juventus ha chiesto informazioni al Chelsea. Per un acquisto definitivo, e non soltanto il prestito, è necessario però piazzare Chiesa: soltanto così Giuntoli avrebbe le risorse per l’investimento. In difesa, invece, sfumato Todibo, la Juventus attende l’opportunità di un prestito: il casting è ricco, da Sutalo dell’Ajax, club con il quale Giuntoli è in trattativa per cedere Rugani, all’ipotesi Clement Lenglet, mancino del Barcellona, dal polacco dell’Arsenal Jakub Kiwior allo svincolato Mario Hermoso. E poi, se Milik dovesse essere cedute (ma il polacco ha già detto di non voler andare via), dovrà prendere un vice Vlahovic.