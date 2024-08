Atalanta, O’Riley dopo Retegui? Zaniolo ancora indietro

BERGAMO - Dopo l'ingaggio di Mateo Retegui , questa mattina si svolgeranno le visite mediche di Marc Pubill , esterno destro dell'Almeria fresco vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi con la Spagna che diventerà un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'operazione è stata chiusa nei giorni scorsi, da quanto si dice, per una cifra di 15-16 milioni più bonus per un ragazzo classe 2003 che avrà il compito di sostituire Hateboer (passato al Rennes) e Holm (non riscattato) nello scacchiere nerazzurro. Dopo le visite mediche il giovane esterno spagnolo si trasferirà a Zingonia dove la squadra di Gasperini inizierà la serie di allenamenti che porterà il gruppo alla finale di Varsavia contro il Real Madrid (si gioca mercoledì 14 agosto alle 21). Tamponata l'emergenza Scamacca con l'ex centravanti del Genoa e ingaggiato Pubill (in pochi giorni l' Atalanta ha messo sul piatto oltre 40 milioni di euro), in casa nerazzurra ci sono altri tasselli da completare anche se con urgenze ovviamente diverse.

La Dea sulle tracce di O'Riley

La situazione Koopmeiners è ormai nota e in attesa di una soluzione che sbrogli la matassa secondo diversi rumors (non confermati) la Dea sarebbe sempre sulle tracce di O'Riley: per il danese del Celtic servono almeno 28 milioni, i dirigenti orobici stanno lavorando all'operazione e bisogna monitorare ogni movimento. L'arrivo di O'Riley è da diverse settimane considerato non per forza alternativo alla permanenza di Koopmeiners ma visti gli ultimi sviluppi tutto può cambiare. Le altre zone del campo che potrebbero vedere la società orobica ancora protagoniste sono la fascia sinistra (Bakker è in uscita, non trovano conferma le voci su Gosens anche se il ragazzo a Bergamo tornerebbe di corsa) ma anche la difesa dove l'assenza di Scalvini è pesante ma, soprattutto, le scelte sono poche se davvero Toloi fosse in uscita (ha alcune richieste) e prima di rivedere il prodotto del vivaio serviranno ancora alcuni mesi. Anche in attacco, per la verità, la partenza di Miranchuk e i rumors che vorrebbero Touré che preme per andare a giocare (lo ha dichiarato lo stesso Gasperini la scorsa settimana) potrebbero aprire nuovi scenari: Zaniolo è un po' indietro, in avanti la squadra orobica ha sempre diverse soluzioni a disposizione del tecnico di Grugliasco per cambiare volto alla squadra anche durante le partite.