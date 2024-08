Tessmann inguaia la Juve: sfuma il tesoretto mercato? Nonge in bilico

Effetto domino. Stavolta però in negativo. La brusca frenata nella trattativa per il passaggio di Tanner Tessmann alla Fiorentina dal Venezia a causa delle esose richieste degli agenti americani sulle commissioni, rischia ora di avere ripercussioni serie anche sulla campagna cessioni della Vecchia Signora. La Juventus, infatti, lunedì aveva trovato l’accordo per la cessione di Hans Nicolussi Caviglia al Venezia per 4,5 milioni più una percentuale in caso di futura vendita. Una bella plusvalenza per le casse bianconere, visto che il regista classe 2000 è un prodotto del Settore Giovanile bianconero. Per il calciatore valdostano contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo al 2029 già concordato e sono da siglare.

Juve: utili a rischio

Un affare però subordinato alla partenza di Tessmann, per la quale nelle ultime 48 ore la situazione si è decisamente ingarbugliata. Tra la Fiorentina e i rappresentanti del calciatore statunitense è calato il gelo e filtrano, al momento, sensazioni molto negative sulla conclusione dell’operazione. Motivo per cui pure la trattativa per HNC in arancioneroverde è finita in stand-by. Con la Juve che rischia di veder sfumare, almeno per il momento, un prezioso tesoretto da reinvestire per i colpi in entrata. A proposito di centrocampisti che possono fruttare denari utili al dt bianconero Giuntoli: il futuro di Joseph Nonge è in bilico e può essere ceduto per una cifra intorno ai 5 milioni a cui sommare una percentuale sulla rivendita. L’Anversa è in pressing da giorni, ma pure Lens e Basilea hanno sondato il terreno. Se la società belga dovesse vendere Keita (richiesto dal Bologna) affonderebbe il colpo proprio sul talentino juventino. Col classe 2005 che ha già dato, in tal senso, segnali d’apertura. Declinate invece le avance provenienti da squadre italiane di Serie B, che lo volevano in prestito.