Chiesa, cambia tutto? Si lavora per ricucire anche se la Juve al momento…

TORINO - No, non è una Juventus tutta casa e Chiesa. Perché l'amichevole contro l'Atletico Madrid si gioca oggi: non allo Stadium, bensì a Goteborg. E non prevede, come da copione estivo, la presenza di Federico. La linea della società, infatti, non è ancora cambiata: il giocatore resta sul mercato. Si allena regolarmente con il gruppo, ma in partita non c'è spazio per il nazionale azzurro. La posizione del club resta limpida: Chiesa in questo momento non fa parte del progetto. Per ragioni di natura tecnica, sì, ma in linea generale per una condotta durante le trattative per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2025) che alla Juventus non è piaciuta. Così nasce la rottura, sancita quando Thiago Motta ha fatto presente a Cristiano Giuntoli di non ritenere l'esterno un profilo ideale per il suo gioco. A Pescara non c'era, a Goteborg non si vedrà. Nonostante il conciliatorio post su Instagram del giocatore, nonostante soprattutto la volontà di Chiesa di restare.