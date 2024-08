Milan, ora serve Fofana per dare più equilibrio

Milan: continua la caccia a Fofana

Ma l’ex Valencia da solo non basta. Ecco perché da settimane prosegue la caccia a Youssouf Fofana, individuato come il calciatore giusto per bilanciare l’assetto eccessivamente offensivo della scorsa stagione. Se verrà perfezionato l’acquisto del francese del Monaco, Fonseca avrà tutto quello che serve dopo aver ottenuto Morata, il centravanti che doveva essere inserito per sopperire ai saluti di Giroud. Pavlovic ha restituito esperienza internazionale a un reparto che l’aveva perso con la partenza di Kjaer. Pur essendo appena 23enne, il difensore centrale serbo ha collezionato già diverse presenze con la sua Nazionale e in Champions League con il Salisburgo.

Ibrahimovic lo ha chiamato "l’animale" per dare l’idea della carica di cattiveria agonistica che Pavlovic può mettere in campo per rendere più solido il reparto arretrato. Emerson Royal consente di variare la manovra sulla fascia destra dove, in seguito all’infortunio di Florenzi, il Milan poteva contare solo su Calabria che non ha la capacità di spaccare le partite come fa Theo Hernandez a sinistra. Con il brasiliano prelevato dal Tottenham la situazione può cambiare. Soprattutto se un centrocampo più equilibrato potrà sostenere questa doppia spinta. E qui si torna alla casella ancora da riempire, con Fofana in cima alla lista. La missione da portare a termine nella seconda parte di settimana biblica trasferita al mercato, della quale parla Ibrahimovic da giugno.