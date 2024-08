Koopmeiners-Juve, la data chiave per l'affare: l'agente e l'attesa O'Riley

TORINO - Ormai è chiaro a tutti: servirà una grande mediazione, qualcosa che coinvolga i vertici dei club. Perché sì: Juventus e Atalanta ora sono divise fieramente dalla vicenda-Koopmeiners, ma i rapporti tra i due club sono (storicamente, mica da ora) buoni ed è difficile pensare che si possano incrinare per una vicenda di mercato, per quanto mediatica ed economicamente per nulla secondaria. Così segnatevi questa data: il 16 agosto. Quando, in tarda mattinata, si svolgerà a Milano l’assemblea di lega e lì, in via Rosellini dove storicamente sono state definite tantissime trattative di mercato tra presidenti e dirigenti, si incroceranno i vertici di Atalanta e Juventus: volete che non si accenni alla questione? Poi sì, che diamine: certo che non serve incontrarsi a Milano in stile Memo Remigi per mettere fine a una storia che si è via via sempre più attorcigliata attorno a malmostosità varie.