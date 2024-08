Inter, la clausola per Gasiorowski e il rinnovo con il Valencia: cosa è successo

Non sarà Yarek Gasiorowski il giovane braccetto del reparto difensivo dell’Inter. Lo spagnolo ha rinnovato il proprio contratto col Valencia, con la clausola rescissoria che è passata da 20 a 45 milioni di euro : una mossa, ha sottolineato Marca, per scongiurare il rischio che l’ Inter pagasse la clausola rescissoria entro la fine del mercato. Ora il cartellino costa cifra spropositata per i nerazzurri, che erano seriamente interessati al golpe, con lo stesso calciatore che si è detto felice di restare nella Liga: «Quando mettono tanti soldi ti senti importante, ma alla fine il mio sogno l’ho realizzato: è sempre stato il mio debutto a Valencia, qui a casa mia, dove c’è la mia famiglia. Mi hanno sempre portato agli allenamenti per vedere se riuscivo a ritagliarmi a poco a poco il mio spazio, ora ci sto riuscendo. Vorrei giocare più partite possibili con questa maglia», le parole del classe 2005 dopo la vittoria sull’Eintracht Francoforte. Da un calciatore che non vestirà la maglia dell’Inter, a uno invece che partirà con l’obiettivo di tornare in un futuro nemmeno così lontano a Milano. A stretto giro Fontanarosa si trasferirà in prestito secco alla Reggiana.

Situazione uscite

Discorso simile per Filip Stankovic, che il Venezia preleverà dai campioni d’Italia in prestito con opzione di riscatto in favore dei lagunari (col 50% del cartellino che tuttavia resterebbe comunque ai nerazzurri). In questi giorni la dirigenza nerazzurra, oltre alle possibili entrate, occhio sempre pure alla quinta punta, proverà a piazzare gli esuberi. Per Salcedo e Correa nulla di concreto, col club di Viale della Liberazione che resta comunque convinto di poter trovare una soluzione che accontenti entrambi i giocatori e tutte le parti in causa. Situazione particolare quella di Satriano. Il ragazzo, non convinto dal ritorno al Brest dopo che l’Inter e i francesi avevano trovato l’accordo per il suo trasferimento a 6 milioni di euro, continua a sperare nella Liga. Il Leganes, squadra a cui era stato accostato recentemente, ha altre mire, mentre il Valladolid, oltre a dover eventualmente prima sistemare alcune questioni economiche e burocratiche - Ronaldo deve saldare un debito societario del 2023 e prima di poter inserire qualsiasi nuovo innesto nella rosa dei biancoviola serve una cessione e successivamente uno stipendio compatibile con i limiti federali – non è intenzionato a formulare la stessa offerta dei bretoni per il cartellino del sudamericano.