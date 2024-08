Napoli, Conte e Folorun...sciò! La nuova idea Lazio per ritrovare Baroni

A neanche 15 giorni di distanza dal rinnovo fino al 2029 le strade di Michael Folorunsho e del Napoli potrebbero dividersi. Incredibile ma vero. Uno dei migliori centrocampisti dell’ultima Serie A sembrava essere il rinforzo ideale per il nuovo Napoli targato Antonio Conte ed invece proprio il tecnico leccese l’ha bocciato dopo averlo avuto a disposizione durante il ritiro di Castel di Sangro. Una scelta inaspettata e clamorosa che apre a sorprendenti scenari nuovi di mercato. L’Atalanta, infatti, lunedì scorso era stata a un passo dall’ingaggiare il centrocampista offensivo per 15 milioni. Un affare in dirittura d’arrivo e stoppato sulla linea del traguardo dal grave infortunio occorso il giorno prima a Scamacca. I lunghi tempi di recupero per il bomber romano hanno indotto i nerazzurri a dirottare il budget stanziato per l’operazione Folorunsho su un attaccante (Retegui del Genoa). E così il passaggio del classe 1998 alla Dea è saltato sul più bello.

Folorunsho-Baroni, rapporto speciale

Poco male. Per il centrocampista si è subito fatta avanti una nuova pretendente: la Lazio che in panchina ha uno dei più grandi estimatori in circolazione dì Folorunsho. Quel Marco Baroni che l’ha lanciato prima in B con la Reggina e poi gli ha dato una maglia da titolare al Verona in Serie A. Tanto che adesso lo rivorrebbe alle proprie dipendenze pure nella Capitale. Per Michael romano e tifoso laziale sarebbe un sogno che si avvera. Oltre che una bella rivincita personale, visto che - dopo la trafila nelle giovanili biancocelesti - era stato scaricato a cuor leggero nel 2017 alla Virtus Francavilla in Serie C. Quello che sembrava la fine del sogno si è rivelato, col senno del poi, il trampolino giusto per arrivare nel grande calcio. In Puglia, infatti, Folorunsho stupisce tutti, tanto da attirare le attenzioni di un certo Cristiano Giuntoli che investe 1 milione e lo tessera per il Napoli. È l’inizio di un lungo giro d’Italia: Bari, Reggina, Pordenone, di nuovo Reggina e ancora Bari prima di arrivare in A a Verona nell’estate 2023. In gialloblù disputa un’annata strepitosa, stregando addirittura il ct Spalletti che rivede in lui Radja Nainggolan e porta a Euro 2024.

Folorunsho alla Lazio, i vantaggi

Una crescita esponenziale che il Napoli aveva deciso di premiare con il prolungamento del contratto fino al 2029, appunto. Insieme al relativo adeguamento dell’ingaggio a 1,2 milioni annui. Sembrava l’inizio di nuova favola azzurra ed invece lo scarso feeling con Conte ha prodotto lo strappo. Ora Folorunsho è fuori dai piani del Napoli 2024-25. Il giocatore deluso ha reagito, cancellando subito dai propri profili social tutte le immagini che lo raffiguravano in maglia napoletana. In settimana sono previsti i primi contatti tra le dirigenze di Lazio e Napoli. Il club del Presidente Claudio Lotito fa sul serio ed è pronto a sferrare l’assalto per portare Folo a Formello. Un colpo di mercato dal valore duplice. Il centrocampista, infatti, non occuperebbe posto nella lista degli Over 22, dato che potrebbe essere iscritto come giocatore di formazione essendo cresciuto proprio nella Lazio. Bingo. L’uomo giusto al posto giusto per rinforzare la rosa biancoceleste e al tempo stesso non imbottigliare un organico, che presenta già diversi esuberi e pochi laziali doc. Con Folorunsho i capitolini prenderebbero due piccioni con una fava. E per Michael sarebbe il coronamento di un sogno indossare, da protagonista in Serie A ed Europa League, la maglia della propria squadra del cuore. Perché in fondo quando si chiude una porta, si può poi aprire un portone…