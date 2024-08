Koopmeiners-Nico Gonzalez col Como? La deadline di Giuntoli e gli esuberi Juve

La Juve su Nico Gonzalez

Per Gonzalez, invece, la Juve è “prigioniera” di due incastri: prima di dare il via libera, la Fiorentina vuole mettere sotto contratto Gudmundsson, i viola hanno già l’accordo con il giocatore e con il Genoa che, a sua volta, vuole prima garantirsi il sostituto. Ecco: una volta che saranno andate a posto le varie tessere del puzzle, Gonzalez arriverà alla Continassa per fornire a Motta una alternativa sulle corsie esterne d’attacco. Non è detto che sia l’unica, perché il dt bianconero tiene d’occhio altre situazioni, come quella di Conceiçao e Galeno del Porto, per i quali proprio ieri il tecnico dei lusitani ha accennato a una ipotesi di addio: «Mi rendo conto delle esigenze economiche del club». Quanto alla Fiorentina, a margine della trattativa per Nico Gonzalez si discute per il possibile passaggio in viola di uno tra McKennie e Arthur (un ritorno, il suo, particolarmente gradito a Palladino), ma è bene ribadire che si tratta di operazioni svincolate da quella per l’argentino.