Juve, senti Ibrahimovic sul futuro di Kalulu: “Bisogna parlare con lui e…"

MILANO - Giornata intensa a Casa Milan, la presentazione dell'ultimo arrivato Emerson Royal , la presenza del proprietario Gerry Cardinale ed in serata il trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza . I rossoneri sono sempre attivi sul mercato in entrata e anche in uscita con Pierre Kalulu sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus . Proprio sulla situazione del difensore ha parlato Zlatan Ibrahimovic : "Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra. Emerson ha avuto una grande voglia di venire".

Ibrahimovic: "Cardinale vuole che si spenda ma io..."

L'advisor di Red Bird ha anche parlato della presenza del proprietario rossonero: "Gerry è in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo. Gerry vuole che si spenda di più ma io dico di no, spendiamo quello che serve per rinforzare" e sul merato aggiunge: "Per costruire un mondo non è solo chi entra. Poi vediamo. Non abbiamo fretta, è tutto sotto controllo: abbiamo i nostri obiettivi, la strategia che stiamo seguendo per rinforzare la squadra. Sempre con profili che cerchiamo. Quello che vogliamo costruire è una squadra compatta. Offensivamente siamo compatti e forti, non vedo qualche movimento. Parte difensiva con Emerson, Pavlovic... Poi vediamo, forse c'è spazio per qualcosa di extra. Stiamo lavorando. ll sesto giorno è il centrocampista? Può essere, vogliamo costruire una squadra più compatta possibile".

Emerson Royal: "Sono un leader"

Prime parole per il difensore brasiliano: "Sempre è stato chiaro che il Milan era l'opzione migliore per me: lo tengo nel sangue. Posso essere attaccante e difensore, ho voglia. Il Milan ha sempre creduto in me. Nonostante io sia molto giovane sono stato un leader in tutte le squadre in cui sono stato: è nel mio carattere. Parlo molto con i miei compagni anche durante l'allenamento. Vorrei ringraziare Zlatan e il Milan per questa opportunità e per lo sforzo per portarmi qua. Voglio fare il meglio".