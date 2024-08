Milan, Fofana più vicino: il Monaco non lo convoca e ora può cedere

Prosegue la marcia di avvicinamento di Youssouf Fofana verso il Milan. Il nuovo segnale arriva dalla lista dei convocati del Monaco per l’amichevole di ieri sera col Barcellona valida per il Trofeo Gamper nella città catalana. Il nome di Fofana non compariva nell’elenco dei giocatori della squadra del Principato in partenza per la Spagna, diramato ieri mattina. È la dimostrazione che probabilmente il Monaco sta cominciando a mollare la presa sul 25enne giocatore in scadenza di contratto a giugno 2025. Una fattore che da diverse settimane ha guidato l’approccio del club rossonero al mediano, individuato come il profilo migliore per dare maggiore robustezza al reparto davanti alla difesa in modo da migliorare la solidità complessiva del collettivo, una caratteristica mancata nella scorsa stagione.

Il Milan ha sempre pensato di non assecondare richieste eccessive visto che ha l’accordo con Fofana, un elemento che rende ancora più debole la posizione del Monaco forte di poco più di appena poco più di 10 mesi di durata dell’accordo con il calciatore. Per questo è possibile che il Milan rilanci a 20 milioni nei prossimi giorni dopo essersi spinto a 17 complessivi alla fine di luglio. A quel punto i monegaschi potrebbero accettare la nuova offerta ritoccata verso l’alto abbandonando i propositi di strappare condizioni molto più vantaggiose.