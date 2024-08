Chiesa fuori dalla Juve: perché Giuntoli può sciogliere il nodo con il Milan

Juve-Milan, lo scambio

Un nodo che Giuntoli potrebbe sciogliere con l’aiuto del Milan. Aiuto interessato, ovviamente. Nel Milan in uscita c’è Saelemaekers, rientrato dal prestito al Bologna e che i rossoneri avrebbero voluto cedere per almeno 15 milioni. Punto fermo del Bologna di Thiago Motta, come avete letto su Tuttosport di ieri potrebbe diventare protagonista di uno scambio proprio con Chiesa: con lui la Juve inserirebbe il secondo esterno oltre a Nico Gonzalez (forse, come leggete nelle pagine seguenti), ovvero quello da prendere senza spendere, e la valutazione attribuitagli dal Milan permetterebbe di non fare una minusvalenza su Chiesa. Il club rossonero cederebbe il belga alla cifra che voleva e prenderebbe Chiesa a un prezzo da affare, per un giocatore di 26 anni reduce da un periodo difficile ma dalle qualità non comuni, adatto nel 4-2-3-1 di Fonseca.