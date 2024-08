Juve, l'exit strategy di Giuntoli e Motta continua: tutti i nomi in uscita

Al passo d’addio. Parecchi giocatori della Juventus sono in uscita dal club bianconero e in questi giorni faranno i bagagli, salutando per sempre la Continassa e la società bianconera. Il legame più forte destinato a spezzarsi è quello col portiere polacco Wojciech Szczesny, che oggi - come anticipato ieri proprio da Tuttosport - risolverà il suo contratto con la Vecchia Signora. Dopo 8 stagioni e oltre 250 presenze in bianconero la saracinesca di Varsavia non sarà più il guardiano della porta juventina. Una scelta maturata da mesi da parte della dirigenza bianconera, anche se l’epilogo, per certi aspetti, è inaspettato. Nel mese di giugno sembrava, infatti, scontato vedere Tek volare in Arabia Saudita, ma la trattativa con l’Al Nassr di Ronaldo si è arenata sul più bello. Successivamente c’è stato il tentativo del Monza che tra l’altro non ha ancora ingaggiato l’erede di Di Gregorio: chissà che Galliani non torni alla carica nei prossimi giorni, anche se non è affatto da escludere che Szczesny possa anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Sono, infatti, giorni di grandi riflessioni per l’ormai ex numero uno della Juve.