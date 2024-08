Vinicius, follia Arabia. Florentino Perez durissimo: mille milioni di euro!

È suonato forte il tenebroso tuono che proveniente dall'Arabia ha scosso tutta la Madrid di fede merengue. L'offerta del Pif, il fondo statale saudita, a Vinicius jr, era di quelle praticamente irrinunciabili. Un miliardo di ingaggio totale in cinque anni, oltre a una serie di svariati bonus e un'etichetta di ambasciatore per i Mondiali che nel 2034 potrebbero giocarsi proprio in Arabia. La proposta indecente proviene direttamente dal governo del paese mediorientale, che intende portare il brasiliano classe 2000 all'Al Ahli, uno dei tanti club di sua proprietà. Una manovra che risulta già di per sé storica, sebbene sia ancora da valutare in tutte le sue caratteristiche. Perché un assalto per una star assoluta e nel pieno della giovinezza come il carioca non era mai arrivato dall'Arabia, le cui alte sfere vogliono far capire che quella dell'estate 2023 non è stata una finestra di mercato eccezionale.