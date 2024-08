Kalulu, dai duelli alla velocità: tutti i perché della scommessa Juve

Una scommessa contro il tempo. Ecco che cos’è Pierre Kalulu per la Juventus: non nel senso che c’è poco tempo per vincerla, ma nel senso che la scommessa consiste nel riportare il tempo indietro di tre stagioni, a quando il difensore francese è stato uno dei giocatori chiave del Milan campione d’Italia con Pioli in panchina. O perlomeno di due, quando l’ex Lione è stato comunque un pilastro rossonero, pur esprimendosi su un livello un pochino più basso (come del resto tutta la squadra), prima di essere tormentato dagli infortuni nella stagione scorsa (solo 11 presenze). Ma perché la Juventus, trovatasi a dover attuare un piano d’emergenza dopo aver subito il sorpasso sul traguardo del West Ham per Todibo, ha deciso di scommettere sulla possibilità di rilanciare Kalulu?