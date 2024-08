Juve, senti Fonseca: "Saelemaekers per me deve rimanere. È un giocatore squadra"

Una partita molto positiva, un gol (o quasi) di rabona e tantissima corsa tra fase difensiva e offensiva. In sintesi è stata la gara di Alexis Saelemaekers, uno dei nomi caldi sul mercato visto che in questi giorni si è parlato di lui in ottica Juve in un possibile scambio con Chiesa. In bianconero ritroverebbe Thiago Motta, che ha avuto proprio a Bologna nell'ultima stagione, il primo ad apprezzarne le caratteristiche. Ma a frenare queste voci ci ha pensato Fonseca, allenatore del Milan, al termine della sfida vinta contro il Monza a San Siro per il Trofeo Silvio Berlusconi: "Mi piace molto e non ho nessun dubbio sul fatto che debba rimanere con noi".

Milan, Fonseca e il mercato Fonseca ha voluto lanciare così un messaggio non troppo velato provando a gettare acqua sul fuoco e sulle voci di mercato riguardanti l'esterno belga: "Lavora molto per la squadra e sa fare tante cose" ha chiuso su Saelemaekers a Canale 5. Il tecnico portoghese ha proseguito parlando del mercato, soprattutto sull'altro nome accostato alla Juventus, Pierre Kalulu: "Stiamo vedendo cosa è meglio per noi e per lui" - ma in questo senso gli accordi sono già molto avanzati tra club oltre che tra bianconeri e gli agente del difensore -.

Sul mediano: "Non ci serve, è Fofana il centrocampista davanti alla difesa". E poi ha chiuso parlando di Jovic e Morata: "Luka non lo conoscevo bene e mi ha sorpreso in queste settimane. È un attaccante d'area e può dare una grossa mano alla squadra. Mi è piaciuto tanto. Alvaro? Lavora tanto per la squadra".

