Dybala, incontro tra l’agente e l’Al Qadsiah: la Roma autorizza la trattativa!

L'agente di Dybala tratta con l'Al Quadsiah. Stando alle ultime indiscrezioni, la stessa società giallorossa ha autorizzato l'incontro fra l'entourage dell'ex bianconero e il club saudita, che ha avuto luogo martedì 13 agosto presso l'Hotel de Russie a Roma. A pochi giorni dal debutto in Serie A - la formazione di De Rossi esordirà domenica 18 agosto a Cagliari - il futuro dell'argentino è dunque ancora tutto da scrivere, e potrebbe prevedere come prossima destinazione la squadra in cui militano Aubameyang , Nacho e compagni.

Dybala in Arabia: tutti gli scenari

All'incontro nella Capitale, oltre agli emissari sauditi e all'agente del giocatore Carlos Novel, hanno partecipato anche il Ceo della Roma Lina Souloukou e il direttore sportivo Florent Ghisolfi. Ingaggiato nel luglio 2022, con la maglia giallorossa Dybala ha accumulato 77 presenze complessive, con un bilancio di 34 gol e 18 assist. Stando a quanto previsto dal contratto, con ulteriori 14 presenze in campo scatterebbe il prolungamento al 2026, con relativo aumento dell'ingaggio lordo da 3.8 a 16 milioni di euro - anche il Chelsea di Enzo Maresca si era fatto avanti per il giocatore - . Un eventuale trasferimento alla corte del tecnico spagnolo Míchel, potrebbe invece prevedere un accordo con il giocatore superiore a 20 milioni di euro a stagione più bonus per 2 anni, offerta che in passato l'ex Juve aveva già rifiutato per continuare la propria esperienza alla Roma. Un ulteriore rilancio dei sauditi potrebbe però proiettarlo verso la Saudi Pro League. Il calciomercato si concluderà il 30 agosto, e stando a quanto riportato da Sky, le parti si sono incontrate nuovamente nel pomeriggio di mercoledì 14.