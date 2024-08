Toro su Hranac: offerti 5 milioni +1, può coprire 2 ruoli. Tentativi per Becao

Hranac colonna del Viktoria Plzen

Da centrale del Viktoria ha vissuto una stagione per lui superlativa, con addirittura 52 presenze, 3 gol e 4 assist tra campionato (3° posto finale), Coppa nazionale e Conference League (15 le partite in Europa, fra qualificazioni e turni autunnali e invernali). Un crescendo che lo ha portato a marzo a conquistare anche la nazionale maggiore, sino a essere convocato agli Europei: 6 presenze con la Cechia, tra la primavera e l’estate. E anche all’alba di questa stagione rappresenta ovviamente un punto fermo per il club ceco: 4 partite in campionato (la sua squadra al momento è 2° in classifica) e una nelle qualificazioni di Europa League. Morale: Hranac del Viktoria Plzen è ormai una colonna, ma l’interesse di una società come il Torino e la possibilità di trasferirsi in un campionato ben più importante come la Serie A e di guadagnare anche molto di più lo hanno già inorgoglito. Comprensibile.

Così come è comprensibile che la società di Plzen voglia monetizzare il più possibile per cederlo, data la sua crescita imperiosa. Ma stiamo pur sempre parlando di cifre abbordabili, per il Torino. A Vagnati il ragazzo piace molto anche per via del suo eclettismo tattico, non solo per la cifra tecnica, le sue capacità in marcatura e la personalità mostrata anche agli Europei. In una difesa a 3, infatti, Hranac può agire sia da centrale sia da braccetto di destra. Una virtù non da poco, dal momento che (con Buongiorno ceduto al Napoli e Schuurs ancora per diversi mesi out) Vanoli ha dovuto rifugiarsi nell’utilizzo di Coco al centro della difesa (ma era stato preso come braccetto di destra...). Il dt granata ha dato la disponibilità a investire 5 milioni più uno di bonus per il cartellino del ceco. Il Viktoria Plzen per adesso ha preso tempo, anche se comunque ritiene la proposta non ancora sufficiente. Realisticamente, viene da pensare che l’offerta debba salire ancora di almeno un paio di milioni, perché possa fare breccia. Se ne riparlerà, insomma.

Toro su Becao

Da vedere, intanto, se il Fenerbahce (eliminato giusto ieri dal Lilla nelle qualificazioni di Champions) ora ammorbidirà le proprie pretese per Becao, l’ex difensore dell’Udinese che con Mourinho non ha ancora esordito (e anche stavolta è rimasto confinato in panchina): Vagnati lo segue da tempo, ma i turchi chiedono oltre 8 milioni per il 28enne brasiliano. Decisamente di inferiore livello tecnico sono invece altri due difensori seguiti da Vagnati, ovvero Daniliuc, 23 anni, messo sul mercato dalla Salernitana, e Van Den Bosch, 21 anni, belga dell’Anversa.

Il secondo non dà sufficienti garanzie, il primo è valutabile come una riserva e il fatto che Petrachi chieda tra 3 e 4 milioni per cederlo ha raffreddato gli umori di Vagnati. Il tutto (ma qui saltando agli stantuffi mancini), mentre continuano le trattative del dt con l’Ajax per mettere le mani sull’esterno Borna Sosa (solo un improvviso sì convinto di Gosens farebbe immediatamente crollare l’interesse per il nazionale croato 26enne). Il Torino sta valutando la possibilità di ingaggiare Borna Sosa in prestito con un obbligo di riscatto dopo una ventina di presenze in A. Il problema vero è trovare l’accordo sulla cifra del riscatto: gli olandesi vorrebbero incassare almeno 6, 7 milioni, mentre Vagnati oscilla tra 4 e 5.