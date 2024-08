"Koopmeiners giovane, ha sbagliato": Percassi, la frase prima del Real

"Stanno accadendo delle serate incredibili per la nostra storia e stasera è un'altra emozione, giocare contro il Real Madrid è qualcosa di straordinario. Il calcio ti regala emozioni incredibili e non c'è tempo per godersele, ci sono sempre nuove avventure da affrontare e c'è sempre una emozione pazzesca difficile, affrontare il Real Madrid è qualcosa di unico". Così a Sky Sport, l'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, a pochi minuti dalla sfida di Supercoppa Europea a Varsavia contro il Real Madrid. "Ci sono stati episodi sfortunati per Scamacca e Scalvini, sono due ragazzi fantastici. Koopmeiners? Siamo molto affezionati e lui e ci dispiace che non sia qui a fare quello che ha fatto. Noi gli vogliamo molto bene, a volte quando si è giovani si può incappare in qualche errore e oggi è uno di questi esempi", ha aggiunto l'ad della Dea sulla situazione del centrocampista olandese sempre più lontano da Bergamo e diretto verso Torino alla Juventus.

"L'Atalanta merita questa partita"

"Penso che per la Dea oggi questa partita rappresenti già una grande vittoria, giochiamo contro la più grande al mondo e speriamo di fare una bella figura. Cosa abbiamo detto alla squadra? Non è nostra abitudine parlare ai ragazzi ma essere vicini alla squadra, per parlare c'è il mister e non ha bisogno di supporto", ha proseguito. "Come si vince? Quando vedo questi grandi giocatori ti rendi conto del livello degli avversari. L'Atalanta è arrivata qui con merito e le faccio un grande in bocca al lupo. Merita di confrontarsi con i più forti del mondo", ha concluso. "Effettivamente questa data ha costretto a tanti nostri tifosi a rinunciare alle vacanze e alla spiaggia, sicuramente è una partita storica per noi, per l'Atalanta". Questo quando aggiunto a Sky Sport da Gian Piero Gasperini, a pochi minuti dalla sfida di Supercoppa europea. "Vogliamo non con presunzione, ma giocarci la nostra partita. Vogliamo regalare una prestazione di valore", ha chiosato.