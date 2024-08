Dybala scaricato dalla Roma e in mezzo c'è Ramadani: De Rossi vuole Chiesa

L'incontro con l'Al Qadsiah

Ieri uno dei manager dell’attaccante (Carlos Novel) ha incontrato la delegazione dell’Al-Qadsiah, che ha presentato ufficialmente un’offerta triennale da 20 milioni a stagione più vari bonus. Un pacchetto che potrebbe lievitare in settimana fino a 100 milioni complessivi per quattro stagioni pur di convincere la Joya a giocare nella Saudi Pro League. Dybala non sembra molto convinto e darà una risposta all’inizio della prossima settimana (tra lunedì e martedì). In tal senso occhio a cosa accadrà domenica a Cagliari, dove Paulo dovrebbe partire dalla panchina. De Rossi, infatti, non sembra intenzionato a schierarlo titolare. Un chiaro segnale di come sia cambiato il clima intorno a Paulo. C’eravamo tanto amati, verrebbe da dire. Novel nel frattempo ha lasciato la Capitale per rientrare a Madrid: la sensazione è che in questi giorni l’entourage di Dybala si guaderà intorno per cercare soluzioni alternative rispetto a quella araba caldeggiata dalla Roma.