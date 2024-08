Muharemovic al Genoa, alla Juve il gioiello del futuro: garantisce Sbravati

Muharemovic, la Juve dei grandi e la Bosnia

Il difensore ha sempre mostrato grande riconoscenza nei confronti della Juventus. E il club ha ricambiato ad esempio con un bel messaggio dopo l'esordio con la Bosnia in occasione di un'amichevole disputata contro l'Inghilterra al St James' Park: "Un momento che Tarik Muharemovic difficilmente dimenticherà" (qui il messaggio completo). Con i bianconeri è cresciuto molto, si è messo in mostra e ha guadagnato questi palcoscenici. Una crescita dovuta anche agli allenamenti con la prima squadra, ricevendo anche la chiamata con i grandi per il match di Coppa Italia contro la Salernitana: "La convocazione è arrivata mentre ero in piscina con Yildiz: non sapevo se piangere o se saltare di gioia. Ho chiamato subito mamma e papà, erano in lacrime e si sono organizzati per essere allo stadio: finora è stato il momento più bello della carriera" - aveva detto in una precedente intervista. Tanto felice da non crederci, proprio come quando arrivò per la prima volta in palestra...