Kalulu chiama Motta, Thiago lo vuole col Como: Juve, la telefonata chiave

Colloquio con Motta decisivo

Il difensore francese però voleva avere un confronto con il club e in particolare con Thiago Motta per comprendere quale sarebbe il suo ruolo all’interno del nuovo progetto tecnico firmato dall’allenatore italo-brasiliano. Una richiesta comprensibile per chi, in pochi giorni, deve compiere una scelta precisa, per di più in prestito. E questa telefonata tra Kalulu e Thiago Motta, funzionale a sbloccare la situazione o quantomeno a dare la spinta decisiva, ci sarebbe già stata ieri: un motivo in più per interpretare in maniera ottimistica, dal punto di vista juventino, quello che sarà lo sviluppo dell’operazione. Dalle parti della Continassa le sensazioni che si possa chiudere entro il weekend dunque sono in aumento, anche se nel calciomercato tutto può succedere e finché non ci sono le firme sui contratti tutto può succedere, come dimostrato dall’ultimo esempio in Serie A, quello di Brescianini con il Napoli.