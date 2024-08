Pochettino aspetta Weah, Pulisic e McKennie: missione mondiale, sarà il ct degli Usa

L'argentino Mauricio Pochettino ha raggiunto un accordo con la direzione della Federazione Americana di Calcio per diventare il prossimo allenatore della squadra degli Stati Uniti. Svariate e attendibili fonti a stelle e strisce come The Athletic e ESPN, citando fonti anonime, hanno rivelato oggi che Pochettino, dopo aver salutato il Chelsea a maggio, ha accettato di guidare l'undici americano per succedere a Gregg Berhalter, silurato dopo il fallimento in Coppa America. All'età di 52 anni, Pochettino sarebbe quindi incaricato di condurre gli Stati Uniti alla Coppa del Mondo 2026 che organizzano insieme al Messico e al Canada.