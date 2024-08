Nico Gonzalez, ora la Juve può affondare il colpo: Gudmundsson va alla Fiorentina!

La Juventus può affondare il colpo per Nico Gonzalez. La questione legata all'argentino della Fiorentina era nota: l'attaccante spingeva fortemente per andare in bianconero, il club viola - al netto dei mal di pancia di Commisso rassicurati come sempre dai milioni bianconeri, stavolta 35 - aveva bisogno di assicurarsi prima il sostituto dell'attaccante per poter dare il via libera. Il prescelto da Palladino era Gudmundsson, che a sua volta per lasciare il Genoa aspettava che i rossoblù si rinforzassero in attacco. L'effetto domino è partito in queste ore, innescato dal Grifone: accordo per il prestito oneroso e diritto di riscatto con il Sassuolo retrocesso per riportare Pinamonti nella massima serie, l'islandese in viaggio verso Firenze, manca solo l'argentino che gioca a Torino, da Tevez in poi una piacevole abitudine per l'attacco della Juventus. Prestito con obbligo di riscatto, con altri discorsi (i vari McKennie, Arthur e Kostic) svincolati dall'operazione.