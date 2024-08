Napoli, Natan saluta e va a Siviglia: il comunicato

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Natan al Betis. Il difensore mancino classe 2001, è stato acquistato lo scorso anno dal club partenopeo al quale lo lega un contratto quinquennale. "La SSC Napoli comunica la cessione temporanea con diritto di riscatto delle prestazioni sportive di Natan Bernardo De Souza al Betis Siviglia", ha scritto il club sul proprio sito ufficiale. Arrivato per sostituire Kim per quattordici milioni di euro, il brasiliano non ha convinto dall'inizio come tutto il mercato del club azzurro post scudetto, da Cajuste a Lindstrom. L'arrivo di Conte ha sancito la definitiva decisione.