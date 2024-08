Il caso Dybala scuote Roma, il Milan prende Fofana. Juve, Chiesa fuori rosa!

Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez: la situazione

Per un Chiesa fuori dai piani, un Koopmeiners che si avvicina al bianconero. L'Atalanta, ancora scottata dal ko contro il Real Madrid in Supercoppa Europea, ha visto arrivare l'offerta definitiva da Giuntoli, 52 milioni di euro e altri 7 legati a bonus. Il giocatore, che ha chiarito ai nerazzurri di voler andare via, è pronto a partire e aspetta solo l'ok dei nerazzurri alla pioggia di soldi in arrivo da Torino, in parte da reinvestire per l'erede di Teun a Bergamo - quel Matt O'Riley del Celtic per il quale ballano ormai i dettagli e che vuole sbarcare in Serie A lasciando la Scozia.