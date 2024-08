L'ex obiettivo Juve in prestito per una neopromossa: Guardiola lo scarica

IPSWICH (Inghilterra) - Kalvin Phillips era un dei nomi più gettonati in casa Juventus nel mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo. In quel momento della stagione la Juve era in lotta in testa alla classifica e, nello specifico, necessitava di rafforzare la mediana, la trattativa tra il club bianconero ed il Manchester City, dove Phillips era separato in casa , non prese mai forma ed il giocatore finì in prestito al West Ham dove giocò appena 8 partite da titolare. Rientrato dal prestito, i Citizens lo avevano messo sotto contratto nel 2022 per 6 anni, Phillips ha già rifatto i bagagli finendo ancora in prestito e ancora in Premier League: infatti l'ex Leeds United giocherà la prossima stagione con il neo-promosso Ipswich Town .

Phillips-Guardiola, rapporto mai nato

Circa 50 milioni di euro, spesi nel 2022 dai campioni d'Inghilterra, per briciole. Questo è il sunto del rapporto mai sbocciato tra Kalvin Phillips ed il Manchester City di Pep Guardiola. Lo stesso allenatore dichiarò pubblicamente come il centrocampista non sia mai stato nelle sue idee: "Mi dispiace molto per le mie decisioni nei suoi confronti, l'ho detto molte volte. Non si merita di non dargli minuti. Gli chiedo personalità, un buon carattere. Dovrei dargli qualcosa in cambio, ma non l'ho fatto - aggiunge - Questo succede perché guardando la squadra faccio un po' fatica a vederlo nella mia formazione, tutto qui. Non lo faccio perché non sono contento. È un business, alla fine devo comportarmi da professionista e penso che quando agisco se vinciamo ho preso una buona decisione, se perdiamo una cattiva. Il modo in cui si comporta con i suoi compagni, invece, mi interessa. Spero che le cose possano cambiare e ho detto molte volte che non so cosa succederà a gennaio. Se rimane sono più che contento perché si allena molto bene ed è un ragazzo adorabile". Con la maglia del City Phillips ha totalizzato 31 presenze e 2 gol.