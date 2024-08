McKennie-Miretti, che succede in casa Juve. Nico Gonzalez e l'okey di Commisso

Weston McKennie e un futuro ancora tutto da scrivere. Se il mercato in entrata della Juve potrebbe presto regalare un paio di colpi importanti, si vanno a definire anche le situazioni dei calciatori in uscita. Conclusa la vicenda Szczesny, tra le questioni da risolvere per Cristiano Giuntoli c'è quella legato proprio a McKennie: il calciatore era in odore di partenza fin dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, eppure una sua permanenza in bianconero oggi diventa un'opzione, interessando di fatto anche un altro calciatore della Juve che potrebbe vedere cambiare il proprio destino.

McKennie-Juve, possibile rinnovo. Miretti... Lo statunitense ha sfiorato la cessione in più occasioni negli ultimi mesi: dalla possibilità di rientrare nell'affare Douglas Luiz con l'Aston Villa fino all'interessamento della Fiorentina. Niente di fatto, a due settimane dalla chiusura della campagna acquisti nessuna soluzione che aggradi club e calciatore è stata trovata. Nel caso in cui non dovesse arrivare nessuna proposta che alletti sia McKennie che la Juve da qui a fine mese, ecco che potrebbe aprirsi uno scenario non valutato fino a qualche settimana fa: il classe 1998, che ha il contratto in scadenza tra un anno e che si sta attualmente allenando con gli altri calciatori fuori dal progetto, potrebbe così rientrare nei piani di Thiago Motta prolungando il suo accordo con il club a cifre ritenute congrue dalla società.

Uno scenario, quest'ultimo, che potrebbe scatenare un effetto domino interessando anche Fabio Miretti. Per il centrocampista scuola Juve, in caso di permanenza di McKennie, si aprirebbe la possibilità di una partenza, alla ricerca di maggior minutaggio. Trasferimento che nel caso, però, avverebbe soltanto con la formula del prestito secco: il club crede fermamente nelle sue potenzialità, come testimoniato anche dal rinnovo di contratto siglato appena un mese fa. Possibile destinazione per il 21enne potrebbe essere il Genoa di Alberto Gilardino. Aspettando che venga definita la situazione uscite, un'accelerata potrebbe esserci per quanto riguarda le entrate...

