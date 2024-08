Dybala e Chiesa da idoli a esuberi Roma e Juve: destini comuni e incrociati

Dybala: l'offerta saudita

Per farlo potrebbe arrivare a mettere sul piatto 90 milioni in 3 anni, pur di convincere il classe 1993 ad approdare in Arabia. Intanto però Dybala resta ai margini della Roma, tanto che non giocherà dal primo minuto domani a Cagliari e potrebbe addirittura non essere convocato. Chi invece, sicuramente, sarà escluso dalla prima di campionato è Chiesa, ormai un vero e proprio separato in casa dalle parti della Continassa. Il feeling con Thiago Motta non è mai nato, ma soprattutto sull’esterno della nazionale italiana pesa - come per Dybala - la questione contrattuale. Il mancato accordo per il rinnovo ha indotto la Juventus a cederlo a prezzo di saldo (15 milioni) a 9 mesi dalla scadenza, onde evitare di perderlo a zero euro.