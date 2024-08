Koopmeiners alla Juve, Giuntoli vede il traguardo: quando lo libera la Dea

Dopo le schermaglie mediatiche indirette delle settimane scorse, i dirigenti delle due società hanno trovato l’intesa sulla formula che porterà Mister Koop a cambiare casacca per sposare il bianconero: 52 milioni per il cartellino a cui se ne aggiungeranno circa 6 di bonus con il verificarsi di determinate condizioni al termine della stagione. Il calciatore percepirà un ingaggio da 3.5 milioni col beneficio per i torinesi del decreto crescita. Tutto fa pensare che ormai non c’è tempo per vederlo all’opera già contro il Como anche se con un po’ di ottimismo non si può escludere che lunedì sera possa essere all’Allianz Stadium per guardare i suoi prossimi compagni al debutto stagionale. Tutto dipenderà dalla velocità con cui il club nerazzurro riuscirà a tesserare chi dovrà colmare il vuoto del nazionale orange.

Juve, ultimi colpi di pedale

Il campionato ormai alle porte ha inevitabilmente dilatato i tempi di attesa perché se il mercato è importante, lo sono altrettanto i primi punti in palio per iniziare al meglio la nuova stagione. Curioso che Atalanta e Juventus siano destinate a chiudere lunedì la prima giornata: la squadra di Gasperini impegnata a Lecce nel posticipo pomeridiano con calcio d’inizio alle 18.30, quella di Thiago Motta in quello serale, in casa contro il Como, alle 20.45. Dunque siamo agli ultimi colpi di pedale per il dt Giuntoli in questa corsa all’olandese che ha visto una prima robusta fase di riscaldamento e allenamento nello scorso mercato di gennaio per poi cominciare a fare veramente sul serio in questa sessione estiva. Per Koopmeiners a Torino siamo all’ultimo chilometro. Ultimo sforzo e ultima dose di pazienza.