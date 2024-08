McKennie, novità Juve: perchè c'entra anche Miretti. I piani a centrocampo

Juve, il centrocampo

Il reintegro di McKennie, per altro, andrebbe nell’immediato a tamponare una situazione delicata nel reparto dei centrocampisti con più spiccate doti offensive, dal momento che Adzic e Miretti sono fermi ai box e che Koopmeiners non ha ancora svestito la casacca dell’Atalanta. Al contrario, però, se nelle prossime due settimane tutti i tasselli andassero a comporre il puzzle al momento nella testa del tandem Motta-Giuntoli, la Juventus si ritroverebbe alle prese con numeri anche eccessivi in quella zona del campo. Ed è proprio per questo motivo che, nelle ultime ore, è tornata in voga la possibilità di cedere in prestito per una stagione lo stesso Fabio Miretti, lui per primo desideroso di vivere un’annata da protagonista per responsabilità e per minutaggio in campo.