"Dybala out, cosa manca": parla l'ex compagno che ora lo tratta in Arabia

In casa Roma continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala. La Joya ha ricevuto una ricca offerta - 20 milioni più 5 di bonus per tre anni - dagli arabi dell'Al Qadsiah ma non ha ancora preso una decisione e dovrebbe essere regolarmente convocato da De Rossi per il debutto in campionato che vedrà la Roma impegnata sul campo del Cagliari. I tifosi, intanto, hanno preso una posizione netta: nella notte, infatti, è apparso uno striscione con la scritta "La Joya non si tocca". Un chiaro segnale di affetto e amore verso l'argentino che i supporter giallorossi vorrebbero ancora vedere all'opera nella Capitale.