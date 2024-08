Kalulu, perchè la Juve ancora non lo convince: mentre Fonseca e l'Atalanta...

Quella di Pierre Kalulu sta diventando una vera e propria telenovela. Gli accordi tra Juventus e Milan sono tutti fatti così come quelli con l'entourage del giocatore, ma c'è qualcosa a frenare l'ok definitivo da parte del difensore. Il francese si è preso un po' di tempo per decidere cosa fare del suo futuro, nonostante in rossonero sia fuori dal progetto dopo l'infortunio della scora stagione e l'arrivo di Pavlovic nel suo ruolo.

Kalulu-Juve, l'Atalanta e i tifosi del Milan Il motivo del dubbio del francese sarebbe nella formula, ovvero il prestito con diritto di riscatto. La mancanza di una certezza sul futuro sta spingendo il difensore a riflettere, nonostante i giorni scorsi abbia avuto anche una telefonata con Motta per capire e chiarire la sua posizione. In tutto questo, però, ci sono anche i tifosi del Milan che, dopo l'allenamento, gli hanno chiesto espressamente di non andare alla Juventus. Una situazione davvero particolare perché il francese non sarà presente nella lista dei convocati per la gara contro il Torino di questa sera a San Siro.

Un altro aspetto a spingere fuori Kalulu dalle idee e dai progetti rossoneri. Nelle ultime ore, poi, ci sarebbe stato anche un interessamento da parte dell'Atalanta, ma per questo i bianconeri non sono per nulla preoccupati perché, qualora il francese dovesse fare altre scelte, Giuntoli avrebbe altre idee per andare alla ricerca di un altro difensore. Prossime ore dunque decisive per capire quale sarà il futuro del centrale.

