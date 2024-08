Fofana al Milan, è ufficiale: contratto fino al 2028, indosserà la numero 29

Youssouf Fofana è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto del calciatore francese, ingaggiato dal Monaco e inserito in organico con un contratto in scadenza a giugno 2028. Un acquisto che serve a ridare equilibrio al centrocampo di Paulo Fonseca , che sabato 17 agosto alle ore 20.45 esordirà in campionato contro il Torino. Fofana indosserà la maglia numero 29, in precedenza appartenuta a Lorenzo Colombo . In conferenza è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic , che ha fatto il punto sugli scenari di mercato del club.

Il comunicato del Milan

"Il centrocampista francese è un nuovo giocatore del Milan. L'AC Milan è lieta di annunciare il trasferimento permanente di Youssouf Fofana dall'AS Monaco. Il giocatore ha firmato un contratto con i Rossoneri fino al 30 giugno 2028. Nato a Parigi (Francia) il 10 gennaio 1999, Youssouf ha fatto il suo debutto con lo Strasburgo dove ha disputato 41 partite, segnato 4 gol e vinto la Coppa della Lega. Nel gennaio 2020 si trasferisce a Monaco, dove gioca 175 partite, realizza 7 gol e serve 15 assist. Dopo l'esperienza nelle giovanili della Francia, ha fatto esordito in prima squadra nel settembre 2022. Da allora, con la nazionale francese ha giocato 21 partite e segnato 3 gol. Fofana ha scelto la maglia numero 29".

Fofana: "Francesi dell'Inter parlano bene del Milan"

"Il Milan è una squadra molto potente, è vista così anche in Francia. Mi hanno presentato il progetto ed è ho capito che fosse in linea con i miei obiettivi. Non sono qui per sostituire Kessie, io sono io. Sono un centrocampista moderno, che deve lavorare in entrambe le parti del campo. È stato uno dei motivi per cui ho scelto il Milan; sono andato io da loro a fare domande. I francesi dell’Inter hanno parlato bene di questa squadra. Tutto remava a favore di questo trasferimento. Alla fine hanno vinto tutti. Ci sono state delle discussioni lungo la stagione per il rinnovo, ma io avevo voglia di andare altrove"

Ibrahimovic: "Non abbiamo bisogno di altri giocatori"

“Nel Milan l'allenatore fa l'allenatore e la società fa il resto. Non abbiamo bisogno di altri giocatori perché abbiamo due giocatori per ruolo e non abbiamo bisogno di far uscire nessuno perché sarà una stagione con tante partite. Questi quattro acquisti erano obiettivi. Il mercato chiude quando lo dico io. Il Milan è pronto per l’Europa. È una squadra che lì ha dominato per tanti anni, ed è lì che vogliamo tornare. Giocatori come Morata ed Emerson sono più avanti nella crescita e possono dare una mano. Per questo motivo abbiamo preso un allenatore che fa un altro tipo di gioco e porterà un nuova identità. In Italia siamo al topo, ma anche in vogliamo esserlo anche in Europa. L’obiettivo è riportare il Milan dove i tifosi sono abituati a vederlo”.