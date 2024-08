Koopmeiners può partire: l'Atalanta prende Samardzic, 20 milioni all'Udinese

L'Atalanta chiude per Lazar Samardzic. La Dea ha infatti concluso la trattativa per assicurarsi il centrocampista in forza all'Udinese (il giocatore si trafserì in Friuli nel 2021 dal Lipsia), che domenica 18 agosto si sottoporrà alle visite mediche. Le due società si accordate per la cifra di 20 milioni. Un'operazione che potrebbe così dare il via libera alla partenza di Teun Koopmeiners verso la Juve di Motta. Anche il serbo è stato uno dei profili più seguiti da Giuntoli nel corso dell'anno.