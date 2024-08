Rugani saluta la Juve: va all'Ajax di Farioli. Visite mediche ad Amsterdam

Daniele Rugani è virtualmente un nuovo giocatore dell' Ajax . Perfrezionata la cessione del difensore della Juventus al club olandese: il classe 1994 parte con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025 . La trattativa si è sbloccata nelle scorse ore, fissate anche le visite mediche: tutti gli accertamenti del caso sono stati programmati per la giornata di domani, il difensore è già in partenza direzione Amsterdam.

Juve, Rugani va all'Ajax di Farioli

Per Rugani, che nella scorsa stagione ha giocato 18 partite e realizzato 3 reti ed ha finora collezionato 148 presenze, realizzato 11 gol e offerto un assist in maglia Juve, si tratta della terza cessione a titolo temporaneo da quando nel 2015 ha salutato l'Empoli per trasferirsi a titolo definitivo all'ombra della Mole. Dopo la parentesi in Francia allo Stade Rennes e quella a Cagliari, è il momento di volare nei Paesi Bassi. Ad attenderlo c'è il connazionale Francesco Farioli.