Atalanta, Lookman-Koopmeiners via? Per ora parte Touré: va allo Stoccarda

Si separano già le strade di Atalanta ed El Bilal Touré . Nel momento in cui i nerazzurri sono impegnati ad affrontare le situazioni di Lookman e Koopmeiners (possibili partenze rispettivamente verso Psg e Juventus ) ecco che i bergamaschi piazzano un'altra cessione importante. Touré lascia la Dea e si accasa in Bundesliga , precisamente allo Stoccarda : arrivato come colpo clamoroso, il maliano è ai saluti dopo appena 12 mesi.

Touré, da colpo record Atalanta allo Stoccarda

Touré pronto al trasferimento dunque: lo Stoccarda lo acquista in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Per il classe 2001 pronto un contratto che, in caso di acquisto definitivo da parte dei biancorossi, arriverebbe a diventare un quadriennale, dunque fino al 30 giugno 2028. Touré era arrivato all'Atalanta con tantissime aspettative. I nerazzurri se lo erano assicurato dall'Almeria per circa 28 milioni più bonus, andando incontro ad un acquisto record: il più caro della propria storia.

Anche a causa di un brutto infortunio, nella passata stagione ha esordito con i bergamaschi solo l'11 febbraio, nella sfida vinta per 4-1 a Marassi contro il Genoa e in cui trovò subito il gol. La scintilla però non è evidentemente scoccata: tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League ha collezionato in tutto 438', spalmati in 17 presenze, segnando 3 reti e mettendo a referto 1 assist. Dopo appena un anno, dunque, Touré e l'Atalanta si dicono addio.