Samardzic all'Atalanta, è ufficiale: i dettagli dell'affare con l'Udinese

Settimo colpo messo a segno per l'Atalanta. Se è vero che in questi giorni le attenzioni sono soprattutto sulle uscite, con i punti interrogativi su Ademola Lookman e Teun Koopmeiners e la cessione ormai definita di El Bilal Touré, i bergamaschi intanto ufficializzano l'arrivo di Lazar Samardzic dall'Udinese. La squadra di Gian Piero Gasperini si assicura il talento serbo classe 2002 per una cifra di circa 20 milioni di euro.