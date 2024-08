Djalo lascia la Juve, intesa vicina. Chi entra, chi esce e un gioiello Next Gen

Porte girevoli in pieno movimento. La Juve è al lavoro per sfoltire e completare la rosa. Contatti no stop a poche ore dal debutto stagionale in Serie A : alle 20:45, all' Allianz Stadium , la sfida con il Como . Pronti, via: la Roma non perde di vista Tiago Djalò . Il difensore portoghese non rientra nei piani di Thiago Motta . Può partire con la formula del prestito con opzione di riscatto, si parla di cinque milioni come cifra pattuita. Djalo ha dato la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso. Rugani intanto è già in Olanda, nelle prossime ore l'annuncio ufficiale dell'Ajax.

Nicolussi Caviglia-Venezia: ci siamo

Scatta, intanto, il conto alla rovescia per la cessione di Hans Nicolussi Caviglia al Venezia: il centrocampista saluterà a titolo definitivo. Per lui è pronto un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Eusebio Di Francesco lo attende a braccia aperte: dopo Barrenechea al Frosinone, un altro regista dalla Juve per una rincorsa salvezza: che stavolta non intende fallire.

Miretti fa gola, De Sciglio in uscita

C'è sempre il Genoa in pole position per Fabio Miretti: fresco di rinnovo fino al 2028, il rientegro in rosa di McKennie riduce lo spazio a sua disposizione ma, di certo, non cambia la considerazione che il club ha nei suoi confronti. Se, come sembra, dovesse andare lo farà solo in prestito secco. Vivace l'interesse intorno a Mattia De Sciglio: Monza e Como hanno chiesto informazioni sul suo conto: come gli altri compagni di squadra in uscita, ovviamente, non rientra nei piani di Thiago Motta. De Sciglio, che è in scadenza di contratto, guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione.