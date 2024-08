"Chiesa, non solo Premier: è un'opzione per il Barcellona, agente al lavoro"

Di Canio-Bergomi, Chiesa e il siparietto Inter

Dall'estero lo stanno cercando diverse squadre, ma anche in Italia hanno messo gli occhi su di lui in attesa di capire il da farsi. Da tempo su Federico Chiesa ha messo lo sguardo fisso Beppe Marotta, bravo ad approfittare di tali situazioni soprattutto dovessero presentarsi a zero. In questo caso è difficile che la Juve possa tenersi in casa un giocatore fuori dal progetto con diverse richieste e con la possibilità di perderlo gratis tra un anno. Per questo il presidente e ad dei nerazzurri potrebbe anche fare una valutazione diversa, ma più verso la fine del mercato per cercare di strappare il giocatore a un'offerta più conveniente.