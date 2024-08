Cuadrado-Bellanova, le nuove idee dell'Atalanta se salta Wesley

BERGAMO - La trattativa, che sembrava ormai definita sulla base di 20 milioni di euro, tra l'Atalanta e il Flamengo per Wesley, rischia seriamente di saltare a causa delle richieste del club brasiliano di trattenere per almeno un'altra decina di giorni in vista dei prossimi impegni. Il club bergamasco, pertanto, per non rischiare di farsi trovare impreparato nel caso in cui, alla fine, non si giungesse a un accordo definitivo, ha iniziato a sondare altri profili per mettere a disposizione di Gasperini un terzino destro: le ultime idee risponderebbero ai nomi di Juan Guillermo Cuadrado, storico ex calciatore della Juventus rimasto svincolato dopo l'esperienza non particolarmente fortunata - sul piano personale - all'Inter, e Raoul Bellanova del Torino.