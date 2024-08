Nico Gonzalez più vicino, ecco Kalulu e Papadopoulos: le ultime sul mercato Juve

Papadopoulos per la Juve Next Gen

L'agenda bianconera di mercoledì 21 agosto non vede l'arrivo solo di Kalulu, infatti operazione completata per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista classe 2004 Christos Papadopoulos. Anche il greco svolgerà le visite mediche per poi per poi unirsi alla Next Gen di Montero.