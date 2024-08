Como, Nico Paz e non solo: Fabregas studia il triplo colpo internazionale

La prima sconfitta in Serie A contro la Juventus non ha scalfito la voglia del Como di regalarsi colpi importanti dal mercato. L'intenzione della società e di Fabregas è quella di completare la rosa e farlo con colpi internazionali per portare qualità ed esperienza alla causa dei lariani. Il 3-0 dell'Allianz ha messo in mostra alcune fragilità della formazione neo promossa ed ecco che in questi nove giorni dovrà necessariamente mettere altri tasselli all'interno dello scacchiere.

Ed ecco dunque tre colpi internazionali per il Como. Nessuna ufficialità, ma voci insistenti sull'arrivo imminente di tre pedine davvero interessanti. Il primo, quello ormai chiuso, è Nico Paz del Real Madrid . Il classe 2004 arriva a titolo definitivo dai blancos che terranno un diritto di riacquisto. Lo spagnolo, cresciuto nel settore giovanile delle merengues, aveva segnato in Champions contro il Napoli nella pasata stagione.

Oltre a lui, poi il club biancoblù, è vicino anche all'arrivo di Sergi Roberto, ex Barcellona e attualmente svincolato dopo una stagione con 14 presenze, 3 gol e 2 assist. C'è fiducia nella chiusura dell'accordo e sono previsti nuovi contatti per definire i dettagli di un contratto biennale. A chiudere, come riportato da Sky Sport, c'è anche Maximo Perrone: argentino del Manchester City che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il club inglese. Il classe 2003 nell'ultima stagione era al Las Palmas in Spagna.

