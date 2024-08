Rugani dalla Juve all'Ajax, è ufficiale: "Non riuscivo a dormire..."

Daniele Rugani passa all'Ajax in prestito. Lo ha annunciato la Juventus con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Daniele Rugani giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia dell’Ajax. È ufficiale, infatti, il suo passaggio al club di Amsterdam fino al termine di questa annata: Daniele si trasferisce in Olanda con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025". "Non sono riuscito a dormire la scorsa settimana, ma ora che sono qui è ancora più bello di quanto pensassi. Tutti conoscono l'Ajax e questa bellissima città" ha detto invece Rugani nella sua prima intervista da giocatore degli olandesi.