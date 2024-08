Iling-Junior e Aston Villa, è già finita? Clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra

L'ex Juve Iling-Junior potrebbe cambiare nuovamente squadra dopo il trasferimento all'Aston Villa. Ha del clamoroso quanto rimbalza dalle colonne di The Athletic, che ha rilanciato questa ipotesi di mercato. L'ala inglese, arrivata in Gran Bretagna insieme a Barrenechea, nell'affare che ha portato Douglas Luiz in bianconero, potrebbe già cambiare aria. Alla base di questa ipotesi di calciomercato ci sarebbe la mancata convocazione a parte di Unai Emery per la prima di Premier League, nonostante sia stato ampiamente utilizzato nelle amichevoli di preparazione al campionato. Tra i convocati per la sfida contro il West Ham non c'era neppure Barrenechea.