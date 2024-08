Chiesa, il Leao 'low cost' per il Barcellona: Juve, cosa sta succedendo

Ieri dieci giorni, oggi nove, domani otto. Federico Chiesa aveva tutti i requisiti per diventare il grande intrigo dell’estate della Juventus e, puntualmente, lo è divenuto. Un intrigo che, man mano che la sabbia scorre nella clessidra, si ingrossa sempre più. Il gong si avvicina, la sua situazione non cambia: l’azzurro, alla Continassa, si allena in orari differenti rispetto a quelli del gruppo di Thiago Motta, insieme ai giocatori considerati ai margini del progetto. Chiesa non solletica il gradimento tecnico dell’allenatore bianconero e, semmai, genera pruriti in società per il contratto in scadenza tra meno di un anno, che lo rende un elemento vicino allo svincolo a parametro zero. Da inizio estate a oggi, i ragionamenti intorno al suo profilo non sono mancati. È un giocatore che piaceva e che piace a Conte e a De Rossi, per esempio, che lo vedrebbero bene rispettivamente nel Napoli e nella Roma. Ma l’incastro non è semplice, soprattutto per l’ingombrante stipendio percepito dal giocatore.