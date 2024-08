Dybala d'Arabia, sì all'Al-Qadsiah e addio Roma: cifre shock. Ora Soulé...

Roma, ora tutto su Soulé

Matias Soulé era arrivato nella Capitale anche per giocare con il connazionale Dybala. Il connubio tutto argentino però potrebbe essersi esaurito con i 21' in cui hanno condiviso il campo all'Unipol Domus di Cagliari nella prima giornata di campionato. Nonostante ciò, con l'addio di Dybala aumenta il grado di responsabilità per Soulé, che diventa il calciatore estroso su cui De Rossi farà principale affidamento per il reparto offensivo. Dopo la buona stagione vissuta a Frosinone, per lo scuola Juve è tempo di prendere in mano la Roma: appena arrivato, con l'addio quasi certo di Dybala, ora le aspettative giallorosse su di lui si innalzano ulteriormente.