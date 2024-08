Se la Juve vende Chiesa al Barcellona per 20 milioni, registra un impatto sui conti di +29,2 milioni

Separato in casa perché escluso dal progetto tecnico di Thiago Motta e messo ai margini dalla società sebbene ancora sotto contratto sino al 30 giugno 2025, Federico Chiesa ha tempo sino alle 20 del 30 agosto per trovare un accordo di reciproca soddisfazione con la Juve, che sfoci in un trasferimento in Italia o all’estero, considerate le ore calde sull’asse Torino-Barcellona. Su Chiesa, la Juve aveva investito circa 55 milioni di euro, secondo l’approfondita analisi del sito specializzato Calcio e finanza, a firma Marco Sacchi.